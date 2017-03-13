Frankie Jean Lanier Bridgers, 43, died Saturday, March 11, 2017.
Visitation will be held from 6-8 p.m. Monday, March 13 at Inman Ward Funeral Home in Tabor City. Final rites will be held at 2 p.m. Tuesday, March 14 in the funeral home chapel. Burial will be in Old Cribbtown Cemetery, Chadbourn.
She is survived by her mother Barbara Phipps Lanier of Chadbourn; her father, Waylen F. Lanier of Chadbourn; and one son, Austin Blake Oliver of Chadbourn.
Frankie Jean Lanier Bridgers
Frankie Jean Lanier Bridgers, 43, died Saturday, March 11, 2017.